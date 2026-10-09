ВС России поразили два действовавших в интересах ВСУ сухогруза

В Минобороны РФ сообщили, что днём российские войска нанесли удары беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, которые использовались для перевозки военных грузов.
По данным ведомства, в порту Черноморск был поражён сухогруз, перевозивший грузы двойного назначения — они предназначались для обеспечения ВСУ.
Ещё одно судно типа «сухогруз», следовавшее в порт Одесса с военными грузами, было уничтожено во время перехода морем.
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