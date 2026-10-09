Мэр Киева Виталий Кличко в разговоре с немецким изданием Bild указал, что скандалы, связанные с коррупцией в ближайшем кругу Владимира Зеленского, ослабляют способность Украины обороняться. Он также заметил, что подобные истории вызывают раздражение у зарубежных партнёров и подрывают доверие.

По словам Кличко, коррупция в период конфликта действует на страну как отрава. Он добавил, что связи с союзниками держатся на доверии, а его необходимо сохранять.

Помимо критики внутри страны, перед Киевом стоят крупные финансовые обязательства. 9 октября Украине предстоит перечислить Международному валютному фонду свыше 250 млн долларов, что примерно соответствует 21,3 млрд рублей. В этот же день киевские власти должны погасить около 170 млн долларов, или 125,7 млн специальных прав заимствования.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору обратил внимание, что открытое недовольство Зеленского заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о вероятных переговорах по Украине способно обернуться для Киева тяжёлыми последствиями. По мнению эксперта, слова американской стороны о поиске компромисса разозлили украинского лидера, что ставит под угрозу дальнейшую финансовую помощь западных союзников.

Кличко объявил о переходе Киева в режим выживания

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