Япония вступилась за главу МУС: Москве направлен протест

Токио не одобрил шаги Генпрокуратуры РФ, направившей в Нидерланды просьбу о передаче руководства Международного уголовного суда. В числе тех, кого это касается, — глава МУС Томоко Аканэ, имеющая японское гражданство. В пятницу об этом проинформировало Associated Press.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Масанао Одзаки охарактеризовал подобные действия против работников суда как «несправедливые и неприемлемые». По его словам, сказанным журналистам, Япония уже передала российской стороне официальный протест.

Днём ранее Генпрокуратура России направила в министерство юстиции и безопасности Нидерландов, а также в некоторые другие страны, запросы о задержании и выдаче высокопоставленных сотрудников МУС. Первой в перечне указана Томоко Аканэ, занимающая пост председателя суда. До этого Мосгорсуд заочно приговорил представителей МУС к срокам от 3,5 до 15 лет колонии за уголовное преследование граждан России.

В российском ведомстве добавили, что все заочно осуждённые работники Международного уголовного суда находятся в международном розыске.

Стоит напомнить: 17 марта 2023 года досудебная палата МУС выписала ордера на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Спустя три дня Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении судей, вынесших это решение.

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