Ярослав Качиньский назвал нападение в школе гибридной войной Москвы

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о возможной связи недавнего нападения в школе с действиями Москвы. Об этом политик написал в социальной сети X.
«Это явно не случайность», — отметил он, не приведя официальных доказательств или документальных подтверждений своим словам.
Качиньский также раскритиковал премьер-министра Дональда Туска. Руководитель партии обвинил главу правительства в попытках использовать трагедию для получения политической выгоды.
Накануне, 8 октября, в учебном заведении в населённом пункте Лещидул‑Новины (Мазовецкое воеводство) 15-летний подросток надел шлем с камерой и напал на уборщицу. В результате от полученных травм женщина скончалась.
Премьер-министр Дональд Туск отметил особенности инцидента. По его словам, это первый случай нападения несовершеннолетнего с целью записи видео. Туск призвал президента Кароля Навроцкого усилить охрану школ. Также он предложил принять законопроект о борьбе с разжиганием ненависти.
Партия «Право и справедливость» является главной оппозиционной силой в Польше. Дональд Туск возглавляет правительство страны. В последние годы в Европе ещё активнее обсуждают вопросы безопасности в учебных заведениях. Власти разных стран ищут способы предотвратить насилие среди подростков. Законопроекты о борьбе с разжиганием ненависти часто становятся предметом политических споров в польском парламенте.
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