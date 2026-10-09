Ярослав Качиньский назвал нападение в школе гибридной войной Москвы

Лидер польской оппозиции обвинил Россию в атаке подростка с ножом в школе

Лидер польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил о возможной связи недавнего нападения в школе с действиями Москвы. Об этом политик написал в социальной сети X.

«Это явно не случайность», — отметил он, не приведя официальных доказательств или документальных подтверждений своим словам.

Качиньский также раскритиковал премьер-министра Дональда Туска. Руководитель партии обвинил главу правительства в попытках использовать трагедию для получения политической выгоды.

Накануне, 8 октября, в учебном заведении в населённом пункте Лещидул‑Новины (Мазовецкое воеводство) 15-летний подросток надел шлем с камерой и напал на уборщицу. В результате от полученных травм женщина скончалась.

Премьер-министр Дональд Туск отметил особенности инцидента. По его словам, это первый случай нападения несовершеннолетнего с целью записи видео. Туск призвал президента Кароля Навроцкого усилить охрану школ. Также он предложил принять законопроект о борьбе с разжиганием ненависти.

Партия «Право и справедливость» является главной оппозиционной силой в Польше. Дональд Туск возглавляет правительство страны. В последние годы в Европе ещё активнее обсуждают вопросы безопасности в учебных заведениях. Власти разных стран ищут способы предотвратить насилие среди подростков. Законопроекты о борьбе с разжиганием ненависти часто становятся предметом политических споров в польском парламенте.

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