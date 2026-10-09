Минобороны: Потери ВСУ на Западном направлении превысили 1 565 военных за неделю

Министерство обороны России сообщило, что за минувшую неделю потери Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Запад» превысили 1 565 военнослужащих.

По данным ведомства, подразделения «Запада» заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям четырёх механизированных и одной штурмовой бригады ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны.

Среди потерь противника на этом направлении в Минобороны перечислили 13 боевых бронированных машин, 93 автомобиля, 9 орудий полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 5 станций радиоэлектронной борьбы.

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