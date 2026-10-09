Задержание в Вене: австрийская полиция арестовала украинских журналистов-расследователей

Михаил Ткач и оператор задержаны при съемках сюжета о беглом экс-генпрокуроре

Правоохранительные органы Австрии задержали в Вене руководителя отдела расследований издания «Украинская правда» Михаила Ткача и видеооператора Ярослава Бондаренко, передает англоязычное издание Kyiv Post и портал Censor.net. Журналисты выполняли редакционное задание по проверке данных о нахождении в австрийской столице беглого бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко.

По информации редакции, съемочная группа удерживалась австрийской полицией без возможности связи, а у репортеров были изъяты технические средства фиксации. Министерство иностранных дел Украины и консульская служба в Вене немедленно вмешались в ситуацию, потребовав официальных разъяснений причин задержания представителей прессы и обеспечения консульского доступа.

Медиасообщество расценило инцидент как необоснованное препятствование антикоррупционной журналистике. В венской полиции проводят проверку законности проведения съемочных мероприятий в жилых зонах.

Путин назвал русский язык мощной силой для объединения стран СНГ