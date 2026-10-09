Захарова: Россия так и не получила ответ от Черногории об аресте Звинчука

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона пытается получить от властей Черногории официальную информацию о задержании на территории страны администратора Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука. Пока ответа от черногорской стороны нет. Об этом дипломат сообщила журналистам.

Захарова отметила, что численность дипломатического персонала в российском посольстве сильно ограничена «усилиями западников». Несмотря на это, подчеркнула она, работа продолжается: обстоятельства проясняются, поддерживаются контакты со всеми сторонами. Дипломат заверила, что граждане России в подобных ситуациях никогда не остаются без помощи дипломатов.

По её словам, Москва пытается получить комментарий и официальную информацию от черногорских властей. Как только официальный ответ будет получен и изучен, российская сторона сможет незамедлительно представить дополнительный комментарий. Пока же такого ответа нет.

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