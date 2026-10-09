Запасной принц поведал о своей депрессии после отъезда из родной страны

Британский «запасной» принц Гарри рассказал о "депрессии" после отъезда из Великобритании и описал чувство "эмоционального оцепенения" после смерти Дианы – его матери.

Герцог Сассекский недавно вернулся в Великобританию со своей женой Меган и их двумя детьми, напоминают Sky News.

Принц Гарри признался, что "впал в депрессию примерно на две недели" после переезда в Канаду в 2019 году.

Герцог Сассекский, который недавно вернулся в Британию со своей женой Меган и их двумя детьми, сказал, что испытал "выброс адреналина" после переезда в Канаду, чтобы "немного побыть наедине".

На занятии с нейробиологом для платформы видеообучения Гарри также описал чувство "эмоционального оцепенения" после смерти его матери, Дианы, принцессы Уэльской, когда ему было 12 лет, и как он чувствовал, что должен "доказать", что скучает по ней.

Покинув Британию, взбунтовавшиеся против монаршей семьи Сассексы жили на острове Ванкувер, прежде чем в начале 2020 года отказались от королевских обязанностей и в конце концов переехали в США, где провели последние шесть лет.

Принц Гарри рассказал: "Находясь в Канаде, вдали от стрессовой обстановки, где, предположительно, мой организм был просто переполнен адреналином, в течение двух или трех дней я испытал настоящий выброс адреналина, чего раньше никогда не испытывал. Как будто мне нужен был стресс, чтобы получить выброс адреналина, который заставил бы мой мозг работать, потому что я стал бесполезен дома. На самом деле я впал в депрессию примерно на две недели и чувствовал, что не могу функционировать без адреналина."

Говоря о смерти принцессы Дианы, Гарри назвал себя "учеником горя" и сказал, что пытался "опередить" свои чувства.

"Я так долго был эмоционально подавлен, в значительной степени потому, что чувствовал себя предателем и виноватым из-за возможности быть счастливым без нее", - сказал он.

"Я чувствовал, что мне должно быть грустно, и я должен был эмоционально оцепенеть, чтобы доказать ей, что я скучал по ней", – вспоминает младший сын британского короля.

Гарри также признался, что забыл смех своей матери, и что психотерапевт посоветовал ему побрызгаться ее духами, что помогло ему "открыть все, что было заперто ранее".

Принц добавил: "Реальность такова, что я обнаружил, что на самом деле она просто хотела, чтобы я был счастлив".