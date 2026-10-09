«Здесь все нормально»: литовцы раскритиковали переброску войск к границе с РФ

Жители литовского поселения Панемуне выразили недовольство из-за появления военных и техники у границы с Калининградской областью. Как сообщает портал Литовского радио и телевидения, некоторые местные жители не видят причин для усиления военного присутствия.

Один из собеседников издания заявил, что в населенном пункте сохраняется спокойная обстановка и появление военных вызывает у него вопросы. Другой признался, что ему неприятно видеть военную технику. Еще один житель подверг критике действия литовского правительства, заявив, что не понимает мотивов властей.

Ранее правительство Литвы объявило о направлении примерно 100 военнослужащих к границе с Калининградской областью. По опубликованным данным, военные должны находиться там в течение 2 недель.

На фоне этих событий президент России Владимир Путин заявил, что Москва задействует все имеющиеся силы и средства в случае нападения на Калининградскую область. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», он подчеркнул, что Россия не намерена нападать на другие страны.

Путин также отметил, что в случае военной угрозы российской территории Москва будет использовать имеющиеся преимущества, в том числе уникальные средства поражения.

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