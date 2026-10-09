Зеленский набросился с обвинениями на Кличко

Зеленский обвинил Кличко в провале подготовки Киева к ударам ВС РФ по энергетике

Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес мэра Киева Виталия Кличко, заявив о неудовлетворительной подготовке столицы к возможным ударам по энергетической инфраструктуре.

Как сообщает издание «Страна.ua», президент отдельно выделил проблемы в работе городских властей: «Отдельно определили задачи по Киеву — из‑за почти полного невыполнения городскими властями необходимых шагов».

Ранее Виталий Кличко в интервью Bild высказал мнение, что коррупция в окружении Владимира Зеленского подрывает обороноспособность Украины и вредит её репутации среди международных партнёров. Мэр подчеркнул, что отношения с союзниками строятся на доверии, которое крайне важно сохранять.

В четверг энергохолдинг ДТЭК проинформировал о возникновении аварийных отключений электричества в Киеве. Из‑за перебоев была остановлена работа метрополитена и наземного электротранспорта, также пропало электроснабжение в здании Верховной рады. По сведениям украинских СМИ, в столице возник транспортный коллапс, кроме того, зафиксированы сбои в функционировании систем водоснабжения и канализации.