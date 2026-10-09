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Политика 1925

Зеленский признал неготовность Украины к энергетическим проблемам

Зеленский: Власти Киева провалили подготовку к проблемам с энергетикой

Зеленский: Власти Киева провалили подготовку к проблемам с энергетикой
фото: сгенерировано нейросетью гигачат / кирилл озимко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что городские власти Киева практически полностью провалили подготовку к возможным проблемам в энергетике, возникшим в результате взрывов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, был заслушан доклад о сроках выполнения планов устойчивости, в том числе по Киевской области и другим регионам. Зеленский подчеркнул, что задержка работ абсолютно недопустима, и возложил персональную ответственность за это на министерство инфраструктуры и областные администрации. 

Отдельно он выделил задачи по Киеву, отметив, что городские власти почти полностью не выполнили необходимые шаги.

Напомним, вечером 8 октября после серии взрывов значительная часть украинской столицы осталась без электричества. В некоторых районах пропала вода, остановилось метро. 

Проблемы в энергетике сохранялись и утром 9 октября. Киевскую городскую администрацию возглавляет Виталий Кличко, который неоднократно выступал с критикой центральной власти.

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