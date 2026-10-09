Зеленский признал серьезные повреждения энергосистемы Украины

Владимир Зеленский признал, что украинская энергосистема вновь получила значительные повреждения. В своем Telegram-канале он написал, что много повреждений энергосети и объектов передачи электричества.

На Украине уже третий день подряд вводятся графики отключения электричества из-за дефицита в сети. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город перешел в режим выживания.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес мэра Киева Виталия Кличко, заявив о неудовлетворительной подготовке столицы к возможным ударам по энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с делегацией США лицензирование производства ракет Patriot.