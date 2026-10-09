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Политика 1857

Зеленский признал серьезные повреждения энергосистемы Украины

Зеленский заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины

Зеленский заявил о серьезных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины
Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский признал, что украинская энергосистема вновь получила значительные повреждения. В своем Telegram-канале он написал, что много повреждений энергосети и объектов передачи электричества.

На Украине уже третий день подряд вводятся графики отключения электричества из-за дефицита в сети. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город перешел в режим выживания.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес мэра Киева Виталия Кличко, заявив о неудовлетворительной подготовке столицы к возможным ударам по энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с делегацией США лицензирование производства ракет Patriot.

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Автор:
Виталий Кличко Владимир Зеленский Киев США Владимир

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