Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с дипломатическим давлением со стороны Венгрии, Польши и Южной Кореи. Об этом 8 октября сообщил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски.

По его оценке, украинскому лидеру удалось вызвать негативную реакцию у нового правительства Венгрии и польских политиков различных взглядов. Аналогичная ситуация теперь сложилась и в отношениях с Сеулом. Журналист охарактеризовал произошедшее как «впечатляющее достижение» в социальной сети X.

Конфликт с Южной Кореей обострился после решения Киева раскрыть информацию о передаче военнопленных из КНДР. Президент республики Ли Чжэ Мён 24 сентября раскритиковал эти действия, напомнив о договоренности не разглашать сведения во избежание осложнений с Пхеньяном.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён 6 октября заявил, что извинения украинской стороны за утечку конфиденциальных данных были «недостаточными». В МИД Украины инцидент объяснили разным пониманием принципов секретности.

8 октября пресс-служба южнокорейского внешнеполитического ведомства сообщила об отзыве посла из Киева. При этом в министерстве выразили надежду на мирное разрешение оставшихся вопросов между двумя государствами.

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