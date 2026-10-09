Зеленский закатил истерику из-за решения Трампа по России

Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что США сняли санкции с российского дизельного топлива после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В социальных сетях он написал, что любое ослабление санкций против России без четкой и длительной деэскалационной договоренности с ней является очевидной слабостью, добавив, что рассчитывает на справедливую поддержку Украины со стороны США.

В пятницу Путин и Трамп созвонились и обсудили украинское урегулирование и экономику, передает Кремль. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты в США и на мировой рынок. В тот же день Минфин США выдал лицензию на поставки российского дизеля - продажа, доставка, разгрузка и импорт разрешены до 7 апреля 2027 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский признал серьезные повреждения энергосистемы Украины.