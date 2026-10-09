«Железное сердце» под ударом: эксперты оценили последствия атак на дата-центры

Крупная российская IT-компания опубликовала обращение к сотрудникам и пользователям после серии атак беспилотников на свою инфраструктуру. В ночь с 7 на 8 октября серьезно пострадал дата-центр в Сасово Рязанской области — его работа полностью остановлена. Утром 9 октября под удар попал еще один центр обработки данных (ЦОД) компании, расположенный в Калуге: несколько модулей выведены из строя, часть инфраструктуры повреждена.

«Дата-центры — «железное сердце» компании. Их работоспособность критична для сервисов, которые стали частью повседневной жизни людей», — говорится в официальном обращении. В компании подчеркнули, что в результате обеих атак никто из сотрудников не пострадал, на местах работают экстренные службы и специалисты.

Внутри дата-центров размещаются серверы, системы хранения данных, сетевое оборудование и системы охлаждения. Когда ЦОД выходит из строя, цепочка отказов распространяется каскадом: сначала перестают отвечать сервисы, размещенные непосредственно на этой площадке, затем сбои начинают чувствовать партнеры и клиенты, использующие облачную инфраструктуру, а в конечном итоге проблемы затрагивают конечных пользователей.

В случае с Сасово речь идет о полной остановке площадки мощностью около 12 МВт, рассчитанной на десятки тысяч серверов. Это означает, что все базы данных, кластеры и приложения, размещенные в этой зоне доступности, одновременно потеряли питание и связь.

Компания заявила, что переключила нагрузку на другие зоны, однако создание новых ресурсов в облаке было временно лимитировано, поскольку свободных мощностей в оставшихся центрах обработки данных физически не хватает, чтобы мгновенно заместить выпавший объем.

В Калуге ситуация иная: несколько модулей выведены из строя полностью, но остальная часть центра продолжает работу. Это привело к перебоям у части сервисов — пользователи сообщали о проблемах с почтой, облачным хранилищем, платежным сервисом, маркетплейсом и облачной платформой.

Ключевая проблема в том, что даже при наличии резервирования переключение нагрузки требует времени. Если резервные мощности ограничены, часть клиентов остается без обслуживания на срок от нескольких часов до суток. Для бизнеса это означает простои, недополученную прибыль и риск штрафов за невыполнение договорных обязательств. Для пользователей — нарушенные планы и невозможность воспользоваться привычными сервисами.

Военные эксперты сходятся во мнении, что защита ЦОДов должна быть комплексной и эшелонированной. Бывший депутат Госдумы, военный эксперт Андрей Колесник заявил, что, помимо пассивной защиты, необходимы упреждающие меры. По его словам, центры обработки информации надо защищать всеми возможными способами на всех уровнях. А еще лучше уничтожать заводы противника, где производятся средства поражения.

Перед тем как боеприпас достигнет объекта, надо пользоваться всеми возможными противоракетными средствами. Он отметил, что у России есть выстроенная многослойная система ПВО, которая защищает важнейшие объекты.

Однако эксперты в области IT-инфраструктуры указывают, что физическая защита — лишь часть решения. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает, что владельцев ЦОД необходимо обязать оснащать площадки системами защиты, включая хотя бы ограждение зданий защитной сеткой.

Киберадвокат Саркис Дарбинян отмечает, что после августовского указа президента владельцы дата-центров несут ответственность за эффективность защиты: если ее признают недостаточной, государство может ввести внешнее управление. По его словам, защита от ракет и дронов – прерогатива государства, а сейчас, получается, что ответственность перекладывают на бизнес.

С точки зрения IT-бизнеса, ключевые меры защиты включают географическое распределение серверов по нескольким регионам, чтобы выход одной площадки не приводил к полному отказу сервисов.

У компании, по данным экспертов, есть еще как минимум пять крупных дата-центров, что позволило сохранить работу массовых сервисов. Также важно резервирование между зонами доступности с автоматическим переключением нагрузки при отказе одной зоны. Однако, как показал инцидент, свободных мощностей может не хватить для мгновенного замещения.

Не менее важно резервное копирование данных с хранением копий в другом месте и регулярной проверкой возможности восстановления — клиенты, которые хранили все данные только в пострадавшем ЦОДе, рискуют потерять их безвозвратно.

Кроме того, необходимо автономное питание и независимые линии связи, чтобы сохранить работоспособность при повреждении внешних коммуникаций, а также заранее отработанный план аварийного восстановления, поскольку решения должны приниматься до инцидента, а не во время пожара.

Эксперты прогнозируют рост стоимости услуг дата-центров. Появятся дополнительные расходы на физическую защиту, страхование и резервные площадки. Хостинг в России уже подорожал более чем на 30% из-за повышения НДС и требований по установке СОРМ, а свободных мощностей в Москве почти не осталось.

Аналитики отмечают, что инцидент может ускорить процесс диверсификации размещения ЦОДов. 76% российского рынка дата-центров сосредоточено в Москве, 9,3% — в Санкт-Петербурге, и лишь 14,8% — в остальных регионах. В ряде субъектов есть свободные энергомощности, которые используются не полностью, и на уровне регуляторов уже обсуждается более равномерное размещение ЦОДов со смещением в сторону Сибири.

По мнению экспертов, произошедшее формирует новый тип риска для цифровой экономики. Инвесторы вынуждены закладывать премию за возможное повторение атак на других площадках. Для облачного бизнеса это означает репутационные риски и возможный отток клиентов, которые начнут требовать резервирования между зонами и регионами, а кто-то захочет диверсифицировать и провайдеров.