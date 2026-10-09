Зимний дефицит: Европе предрекли нехватку до 14 млрд кубометров природного газа

Аналитики IEEFA и операторы ENTSOG предупреждают о рисках в случае морозов

Европейский союз в предстоящий зимний сезон может столкнуться с дефицитом природного газа в объеме до 14 миллиардов кубических метров (около 7% совокупного сезонного спроса сообщества), эквивалентным энергопотреблению 10–12 миллионов домохозяйств, сообщает новостной портал UA.News со ссылкой на данные Politico Europe и экспертные расчеты аналитического центра IEEFA.

Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что при ограниченной доступности спотовых партий СПГ запасы в подземных хранилищах к концу зимы могут опуститься ниже критической отметки в 30%. Наиболее уязвимыми признаны страны Центральной и Юго-Восточной Европы, не имеющие прямого выхода к морским регазификационным терминалам.

Европейская комиссия сохраняет повышенный мониторинг цен и подчеркивает готовность газовой инфраструктуры к наращиванию импорта СПГ. Рынок готовится к волатильности котировок в случае затяжных заморозков.

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