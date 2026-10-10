Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает финансовую поддержку Киева приоритетнее благосостояния граждан Германии. Политик отметил в соцсети, что итоговый объем немецкой помощи Украине с 2022 года превысил 100 млрд евро.

Германия остается крупнейшим донором Украины с начала 2022 года. По официальным данным, Берлин направил Киеву около 43,3 млрд евро в качестве гуманитарной помощи и 57,6 млрд евро военной поддержки. Российская сторона неоднократно заявляла, что такие поставки лишь затягивают конфликт.

Помимо внешней политики, Хрупалла озвучил социально-экономические требования фракции АдГ. Партия настаивает на адаптации жилищного пособия к текущим реалиям и отмене закона об энергетике зданий. По мнению политиков, только эти шаги сделают арендную плату доступной для населения.

Касаясь международной повестки, лидер АдГ подчеркнул стремление партии к мирному урегулированию глобальных кризисов. Хрупалла заявил о необходимости чтить память погибших в конфликте на Ближнем Востоке, начавшемся 7 октября 2023 года, и отметил, что для дипломатии никогда не поздно.

Критика со стороны АдГ звучит на фоне растущего недовольства части немецкого общества текущей политикой правительства. До этого канцлер Мерц заявлял, что не намерен отказываться от спонсирования Киева, опасаясь непредсказуемых последствий успеха России для Европы.

В июле 2026 года депутат бундестага от АдГ Маркус Фронмайер назвал правящий блок ХДС/ХСС во главе с Мерцем «партией Украины». Поводом послужил проект бюджета на 2026 год, где правительство заложило рекордные 11,5 млрд евро на закупку вооружения для ВСУ.

В начале октября 2026 года другой сопредседатель АдГ, Алис Вайдель, также раскритиковала визит Мерца в Киев. Она указала, что канцлер обещает Украине новые миллиарды в национальный праздник Германии, несмотря на кризис в больничных и пенсионных кассах страны.

«Невозможно представить»: в Германии возмутились поездкой Мерца в Киев.

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