АдГ выбилась в лидеры в еще одном регионе

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бранденбурге в два раза превысила показатели СДПГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса института INSA.

По данным исследования, АдГ вышла на первое место с рекордными 40 процентами голосов. У правящей СДПГ — лишь 20 процентов.

По сравнению с мартовским опросом АдГ укрепила позиции на 6 процентных пунктов. Социал-демократы потеряли 4 пункта, ХДС — 5, опустившись до 9 процентов.

Левая партия и «Зеленые» также набрали бы по 9 и 7 процентов соответственно.

Как пишут СМИ, действующие партнеры по коалиции в Бранденбурге теряют парламентское большинство. Опрос проводился с 29 сентября по 6 октября, в нем участвовали 1 тысяча человек.

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