Арест экс-глава немецкой разведки ударил по имиджу структуры

В Германии задержали Августа Ханнинга, который раньше возглавлял Федеральную разведывательную службу (BND). Его подозревают в государственной измене. Об этом пишет Bloomberg. Инцидент снова заставил усомниться в надёжности немецкой разведки и её способности уберечь секретные материалы.

По информации агентства, 80-летнего Ханнинга задержали во вторник, 6 октября. Следствие полагает, что он получил доступ примерно к 2 тыс. секретных документов BND и применял их в работе частного консультанта. Прокуратура считает: в некоторых случаях он общался с людьми из зарубежных разведок и мог передавать им закрытые сведения.

Арест бывшего руководителя разведки усилил у западных союзников тревогу из-за того, насколько немецкие службы способны защищать информацию. Экс-сотрудник американской военной разведки высокого ранга Джей Си Линтцених сказал агентству, что Вашингтон, вероятно, проверит, какая информация пострадала и коснулись ли эти утечки американских служб. По его словам, поражает и настораживает сам статус фигуранта: это не младший офицер, а человек, фактически стоявший во главе BND.

На фоне скандала Германия пытается расширить полномочия BND, чтобы служба работала эффективнее. При этом Bloomberg указывает: дело Ханнинга вновь поднимает вопрос о том, насколько надёжно внутри ведомства защищают секреты. Последствия задержания, по оценке агентства, показывают, что немецким спецслужбам предстоит ещё много работы.

Ханнинг стоял у руля BND с 1998-го по 2005-й. После ухода из разведки он стал статс-секретарём Министерства внутренних дел Германии, а позже занялся предпринимательством. Ханнинга взяли под стражу утром 6 октября в его собственном доме в Нордвальде, что на северо-западе ФРГ. В Баварии в тот же день под стражу поместили Манфреда Д., ранее числившегося помощником Ханнинга; в BND он служил до весны 2026-го. Обыски провели в домах обоих фигурантов.

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