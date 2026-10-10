Авиакомпания дружественной РФ страны приостановила полеты в Саудовскую Аравию

Индийская авиакомпания Akasa Air продлила приостановку всех полетов в Саудовскую Аравию до 13 октября после атаки йеменских хуситов по Международному аэропорту Короля Халида.

Соответствующая информация приводится в публикации авиакомпании в социальной сети X (ранее Twitter).

В Akasa Air указали, что данное решение было принято в свете продолжающихся проблем с безопасностью в королевстве.

Авиакомпания ранее объявила о приостановке всех полетов в Саудовскую Аравию после ракетных ударов повстанцев, направленных на воздушные гавани королевства, которые имели место ранее на этой неделе.