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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 1208

Авиакомпания дружественной РФ страны приостановила полеты в Саудовскую Аравию

Индийская Akasa Air продлила приостановку полетов в Саудовскую Аравию

Индийская Akasa Air продлила приостановку полетов в Саудовскую Аравию

Индийская авиакомпания Akasa Air продлила приостановку всех полетов в Саудовскую Аравию до 13 октября после атаки йеменских хуситов по Международному аэропорту Короля Халида.

Соответствующая информация приводится в публикации авиакомпании в социальной сети X (ранее Twitter).

В Akasa Air указали, что данное решение было принято в свете продолжающихся проблем с безопасностью в королевстве.

Авиакомпания ранее объявила о приостановке всех полетов в Саудовскую Аравию после ракетных ударов повстанцев, направленных на воздушные гавани королевства, которые имели место ранее на этой неделе.

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Автор:
Саудовская Аравия Индия
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня