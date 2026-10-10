Белый халат под зелёным кителем: военврач «Цунами»

Сегодня по ту сторону «ленточки» в зоне СВО трудятся десятки тысяч врачей. Одни работают в поликлиниках, больницах. Спасают жизни мирных граждан, пострадавших от обстрелов неонацистов. А есть врачи, у кого сквозь белый халат просвечивают солдатские или офицерские погоны. Они вместе со своими гражданскими коллегами участвуют в эвакуации и лечении мирного населения, но их основное дело – спасать жизнь солдата.

Знакомьтесь: военврач с позывным «Цунами». Относительно недавно она работала врачом-гистологом в столичной клинике. Имея большой опыт работы, пользовалась уважением коллег. Занималась благотворительностью. Когда началась СВО, мелькнула мысль: «Хватит тратить себя попусту, сегодня твоё место на фронте». И она собралась на пункт отбора, прихватив свой белый халат.

– Куда вы хотите? Врачом? – задали ей вопрос в военкомате.

– Да, хоть медсестрой. Хочу помочь нашим ребятам, – ответила она.

Сказано – сделано. Спустя некоторое время стояла на контрольно-пропускном пункте бригады. Тяжёлый баул, весенняя слякоть и ранняя зелёная поросль перед КПП....

Теперь у неё вместо халата – зелёный китель всесезонного комплекта полевого обмундирования и такие же пиксельные погоны рядового. Какие будут цели и задачи, не принципиально: она врач, и её дело – помочь и сохранить жизнь.

...Взрыв, вой сирены, ещё взрыв, стоны раненых, крик командира, переходящий в хрип… Молодой парнишка, лейтенант, вчерашний выпускник училища, годящийся ей в сыновья… Она ползёт за ним, лавируя между небольшими фонтанчиками разлетающейся земли, каждый из которых может оборвать её жизнь. Нырнула в воронку от разрыва, перевела сбившееся дыхание и вперёд…

Вот уже перед ней распластавшееся тело. Без сознания. Проверила дыхание, беглый осмотр, определение характера ранения – осколочное в спину и ноги, наложила турникет, несколько мгновений, чтобы понять, как его транспортировать. Слышит еле уловимый комариный писк мины, выпущенной с позиций ВСУ, «Не отвлекайся, это не сюда, надо вытащить раненого»…

– Скучаешь? Ты тут долго не лежи, простудишься! – кричит подоспевший штурмовик с позывным «Мельник», помогая вытащить раненого из воронки. – Давай, дальше сама, у нас там ещё веселее.

Взвалила на себя, а на нём броня, тяжело, но надо терпеть. «Соберись: вдох – тяни, выдох – отползай». Кругом дым, камни, песок – всё словно вместилось в один стоп-кадр на киноплёнке.

Сама не поняла, как на адреналине дотянула его до позиций. Здесь бойцы подхватили под руки обоих и помогли добраться до медпункта. Пока парни укладывают раненого на столе, надо быстро переодеться, вымыть руки и накинуть свой белый халат…

Сегодня она стоит в «зелёном» строю среди таких же солдат, на плечах уже сержантские погоны. На груди красуется вереница медалей. Самая старшая «За спасение погибавших».

Путь она прошла немалый: парни в строю знают её не понаслышке: кого-то из них она вытащила на себе, кого-то грузила в «таблетку», ставила уколы, капельницы, перебинтовала бесчисленное количество ран. Она стала одним из членов большой фронтовой семьи.

Парни немного стесняются её, но все смотрят с благодарностью. Они знают её разной – и улыбающейся, и суровой, и бранящей на чём свет стоит за невыполненные рекомендации, и молчаливой, заполняющей документы. Поэтому и позывной дали «Цунами» – никогда заранее не знаешь, чего от неё ждать.

Когда-то белый халат, привезённый из дома, уже перестал быть таким. Он чистый, но цвет серо-белёсый, отдающий в бледно-розовый. «Цунами» его не надевает уже так часто. Да и другой есть, на подменку.