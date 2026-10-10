Бернем признал тяжесть последних 24 часов для Украины

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в ходе переговоров с Владимиром Зеленским отметил, что последние сутки оказались тяжёлыми для Украины. Об этом сообщила канцелярия британского премьера.

По её данным, Бернем начал разговор с признания сложности ситуации и вновь заявил о полной солидарности с Киевом. Он также пообещал продолжать давление на Россию. Стороны договорились о личной встрече в ближайшие дни.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Украине следует найти нового лидера. Это заявление прозвучало на фоне активных дипломатических контактов по украинскому вопросу.

В пятницу состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. По итогам беседы американский лидер сообщил, что была достигнута договорённость о поставках дизельного топлива из России. По его словам, США рады получить российское дизтопливо и нуждаются в нём.

Ранее американист Малек Дудаков отмечал, что Вашингтон активизировал переговоры по Украине из-за приближающихся выборов и стремления Трампа снизить внутренние цены на топливо. Эксперт связывал это с дизельной сделкой и тупиком в диалоге с Киевом и Европой. Он предупреждал, что США могут перекрыть Украине разведданные и поставки оружия через Европу, что станет для Киева самым негативным сценарием, особенно перед зимой.

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