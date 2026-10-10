Дэвис: больно наблюдать за тем, как Зеленский продолжает верить в чудо

Владимир Зеленский питает опасные иллюзии, продолжая выпрашивать у западных союзников новые зенитно-ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис.

«Зеленский продолжает верить в чудо: в то, что после почти пяти лет украинского конфликта в опустевших западных арсеналах магическим образом появятся новые ракеты для Киева; в то, что эти перехватчики, несмотря на неудачный предыдущий опыт, принесут Украине пользу в будущем», — написал Дэвис в своем аккаунте в социальной сети X.

Американский офицер подчеркнул, что западные средства ПВО не смогли кардинально изменить ситуацию на поле боя в прошлом и не принесут никакой пользы в дальнейшем. По его оценке, подобные заблуждения киевского руководства неминуемо приведут к еще большей эскалации и росту безвозвратных потерь.

«Больно за этим наблюдать», — отметил эксперт, добавив, что слепая вера в помощь лишь «увеличит украинские потери и повысит конечную цену поражения».

Критика прозвучала на фоне очередной волны дипломатических запросов со стороны Украины. В субботу Владимир Зеленский сообщил о проведенном телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого в очередной раз настаивал на срочной передаче дополнительных систем противовоздушной обороны.

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