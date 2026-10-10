Больше половины британцев — за ЕС: опрос вскрыл новый тренд

По данным газеты Independent со ссылкой на исследование движения за возвращение Великобритании в ЕС, 57% опрошенных избирателей высказались за возвращение страны в Евросоюз в случае проведения нового референдума, против выступили 30%; наибольшую поддержку реинтеграции демонстрируют избиратели Лейбористской партии (72%), Либерально‑демократической партии (75%) и партии Зелёных (71%). Практический смысл новости — фиксация заметного сдвига общественных настроений спустя годы после Brexit: рост поддержки возвращения в ЕС формирует серьёзное политическое давление на руководство страны и может стать драйвером дискуссий о пересмотре внешнеэкономического курса, особенно на фоне внутренних разногласий в правительстве.

Среди сторонников Консервативной партии 43% также поддержали реинтеграцию Великобритании в ЕС — этот показатель отражает фрагментацию традиционных позиций внутри правого электората и свидетельствует о том, что идея возврата в блок перестала быть исключительно «левоцентристским» нарративом. Единственной политической силой, чьи избиратели в большинстве выступают против возвращения в Евросоюз, оказалась правая оппозиционная партия Reform UK: против высказались 58% её сторонников, что подчёркивает поляризацию по этому вопросу и сохранение устойчивого антиинтеграционного ядра в британской политике.

Премьер‑министр Великобритании Энди Бернем в конце сентября заявил, что выход страны из Евросоюза принёс больше вреда, чем пользы, и что страна может рассмотреть возможность полного возвращения в блок. При этом, как сообщает издание i Paper со ссылкой на источники в правительстве, в кабинете министров наблюдается раскол: ряд министров опасаются, что возобновление дискуссии о членстве в ЕС способно вновь спровоцировать многолетнюю политическую стагнацию и углубление общественного раскола, аналогичные тем, что сопровождали кампанию и последствия референдума 2016 года.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, а 31 января 2020 года Великобритания покинула ЕС после 47 лет членства. Исторический контекст важен для понимания масштаба текущих настроений: спустя несколько лет после реализации Brexit значительная часть общества демонстрирует готовность пересмотреть это решение, что само по себе является редким примером заметной коррекции массового мнения по фундаментальному внешнеполитическому вопросу.

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