Российские подразделения продолжают успешное наступление в городе Доброполье, зажав украинские формирования в жесткое кольцо окружения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты "Добропольская"», — говорится в официальном сообщении оборонного ведомства.

Одновременно с этим штурмовые группы развивают стремительное наступление внутри городской застройки. По данным Минобороны России, подразделения 51-й армии уверенно продвигаются вперед. «В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северно-западной частях города», — отметили в ведомстве.

Помимо зачистки городских кварталов, российские военные пресекают любые попытки заблокированных сил вырваться из ловушки. За истекшие сутки группировка войск «Центр» успешно сорвала две попытки деблокирования окруженных подразделений противника.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук в видеоматериале, предоставленном военным ведомством, за сутки российские бойцы взяли под контроль еще почти 120 объектов. «В течение суток освобождено 118 зданий, уничтожено 15 украинских военнослужащих и два пикапа», — рассказал Александр Савчук.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки «Центр» развивают наступление по сходящимся направлениям, полностью пресекая все попытки ротации или прорыва украинских боевиков. С момента образования котла в Доброполье общие потери противника на этом участке превысили 520 военнослужащих, также была уничтожена бронетехника и автомобили.