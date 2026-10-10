Группа иностранных наемников из Колумбии, воевавшая на стороне украинской армии, устроила дезертирство и бросила свои позиции на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«Однако боевая группа колумбийцев отказалась идти в бессмысленный штурм и ретировалась с позиций», — приводит РИА "Новости" слова источника.

Командование украинских войск планировало бросить латиноамериканских боевиков в совместную атаку с 475-м отдельным штурмовым полком. Перед наемниками ставилась задача прорвать так называемый волчанский котел, в котором оказались заблокированы подразделения противника.

Однако вместо выполнения приказа иностранные легионеры предпочли спасти свои жизни и самовольно оставили боевые рубежи.

Ранее, в пятницу, 9 октября, Министерство обороны России опубликовало официальную недельную сводку, согласно которой подразделения группировки войск «Север» продолжают методично сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. За последнюю неделю под контроль российских сил перешел населенный пункт Аннополье, а общие потери противника в районе котла за этот период превысили 275 боевиков. Всего с момента образования окружения на северо-востоке Харьковской области российские войска освободили 414 квадратных километров территории, 20 населенных пунктов, а также ликвидировали более 1360 военнослужащих ВСУ, десятки бронемашин и робототехнических комплексов.

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