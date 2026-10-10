Бывший премьер-министр Катара высказался о важности поддержки Саудовской Аравии

Бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани заявил, что после сегодняшних атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на саудовский Международный аэропорт Короля Халида поддержка Саудовской Аравии актуальна как никогда в практичной и решительной манере.

Соответствующее заявление бывший глава катарского правительства сделал в публикации в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Аль-Тани, теперь стало понятно, что Иран является главным противником. Он подчеркнул, что Cовет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) сталкивается с «несколькими враждебными заговорами и интригами», которые требуют «единства и глубокой дальновидности».

Экс-премьер добавил, что сейчас еще более актуально и очевидно, что Катар поддерживает Саудовскую Аравию в противостоянии исходящим из Йемена угрозам, которые планируются и направляются за его пределами.