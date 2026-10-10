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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 990

Бывший премьер-министр Катара высказался о важности поддержки Саудовской Аравии

Экс-премьер Катара Аль-Тани: поддержка Саудовской Аравии актуальна как никогда

Экс-премьер Катара Аль-Тани: поддержка Саудовской Аравии актуальна как никогда
Фото: Pius Koller/imageBROKER.com/Global look press

Бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани заявил, что после сегодняшних атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов на саудовский Международный аэропорт Короля Халида поддержка Саудовской Аравии актуальна как никогда в практичной и решительной манере.

Соответствующее заявление бывший глава катарского правительства сделал в публикации в социальной сети X (ранее Twitter).

По словам Аль-Тани, теперь стало понятно, что Иран является главным противником. Он подчеркнул, что Cовет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) сталкивается с «несколькими враждебными заговорами и интригами», которые требуют «единства и глубокой дальновидности».

Экс-премьер добавил, что сейчас еще более актуально и очевидно, что Катар поддерживает Саудовскую Аравию в противостоянии исходящим из Йемена угрозам, которые планируются и направляются за его пределами.

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Автор:
Иран Саудовская Аравия Катар Йемен
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня