Демократы в США назвали дизельную сделку "предательством Украины"

В США 3 сенатора от Демократической партии выступили с общей позицией по поводу соглашения Вашингтона и Москвы о дизтопливе. Они расценили его как измену Украине и европейским партнёрам. Текст заявления размещён на сайте комитета Сената США по международным отношениям. Под документом стоят подписи Жанны Шахин, Чака Шумера и Элизабет Уоррен.

По их мнению, Трамп пытается исправить собственную ошибку — начало войны с Ираном, из-за чего резко подорожали бензин и дизель. В заявлении говорится, что разрешение на глобальные закупки российского дизтоплива в течение 6 месяцев — это полное предательство Украины, европейских союзников и национальной безопасности Америки. Они считают, что американскому лидеру следовало вместе с Европой добиваться снижения цен и прекратить иранский конфликт. Решение Трампа они назвали провалом и обвинили его в том, что он пошёл против воли конгресса, принявшего закон о санкциях против России.

9 октября выяснилось, что по распоряжению Дональда Трампа Вашингтон разрешит поставки российского дизеля на мировой рынок по временной лицензии OFAC. Владимир Путин в беседе с Трампом подтвердил готовность направлять нефть и нефтепродукты в США и на глобальные рынки.

Владимир Зеленский, узнав о договорённости по российскому дизтопливу, почувствовал себя преданным, писал Axios. Тот же портал сообщал, что Трамп пошёл на сделку с Россией после того, как Киев проигнорировал просьбы Вашингтона прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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