Дизельная сделка Путина и Трампа сорвала Зеленского с резьбы

По мнению заместителя главного редактора и начальника политического отдела Вадима Поэгли, дизельная сделка США и России - это один из поворотных моментов украинского конфликта.

Примерно через 10 минут после новости о телефонном разговоре Путина и Трампа и снятии американских санкций с российского дизельного топлива Зеленский отреагировал. Письменно. Причем писали, скорее всего, советники. Слишком официальный стиль. Прямо заклеймить Трампа «коллективный Зеленский» не решился, но осудил в целом ослабление санкций.

«Любое ослабление санкций против России без четкой и длительной договоренности о деэскалации с Россией – это очевидная слабость, это играет на руку России. Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить».

Но еще через 2 часа появился уже его личный комментарий. Только аудио. И если послушать его, то понятно почему. Глухим, севшим, почти хриплым голосом Зеленский говорит в несвойственном ему медленном темпе: «Это несправедливо, не по-партнерски и, на мой взгляд, слабое решение сильных партнеров». И что находящуюся сейчас в Майами украинскую делегацию американцы использовали «как ширму».

Красноречивее в этот пятничный вечер был корреспондент Financial Times Кристофер Миллер: «В Киеве сегодня вечером царят разочарование и гнев из-за сделки Трампа и Путина». «Высокопоставленный украинский чиновник заявил мне, что Киев продолжит наносить удары дальнобойными дронами по российским энергетическим объектам: „Мы будем сжигать их НПЗ“». И чиновник не соврал. Атаки на российские объекты в ночь с пятницы на субботу продолжились.

А в это время в США Трамп рассказывал журналистам, какую «хорошую сделку» он заключил с Путиным. «Сделка с Россией в сфере энергетики – это очень важная вещь. Речь идет об огромных объемах нефти, которые поступают в нашу страну. Я хочу поблагодарить президента Путина, если честно». Тут журналист перебил его вопросом: «Зеленский сказал, что вы слабы из-за вашей сделки по поставкам нефти с Россией». «Кто это сказал?» – переспросил Трамп. – «Зеленский». – «Ок».

Попробуем немного разобраться.

США снимают до 7 апреля (то есть на полгода) все санкции с импорта российского дизельного топлива, который был запрещен с марта 2022 года: с его продажи, перевозки, в том числе на подсанкционных танкерах, с финансирования и страхования таких перевозок, а также разгрузки в американских портах.

Россия обязуется поставить уже в октябре 300 тысяч тонн топлива. Объем не слишком большой. Всего один танкер. Причем не самый большой. Танкеры класса VLCC (Very Large Crude Carrier) очень крупные, вмещают от 160 000 до 320 000 тонн. А уже супертанкеры ULCC (Ultra Large Crude Carrier) – свыше 320 000. Украинские «доброжелатели» уже посчитали, что такого объема американской экономике хватит всего лишь на полдня. Хотя вряд ли это корректная методика. Дело же не в том, что в США дизельного топлива не хватает и трактора американских фермеров стоят с сухими баками посреди кукурузного поля. Америка дизельное топливо даже экспортирует. А дополнительные его объемы нужны, чтобы увеличить предложение на рынке и тем самым снизить цену. Тем более что уже в ноябре Россия готова поставить 500 тыс. тонн, миллион тонн в декабре и по 3 миллиона в последующие месяцы.

Выгодно ли это России? О том, что, несмотря на украинские удары по НПЗ, в стране образовались излишки дизеля (в отличие от бензина), сообщали не только президент Путин на Валдайском клубе, но и английское агентство Reuters, которое невозможно заподозрить в подыгрывании Москве.

Россия в сентябре нарастила поставки дизельного топлива в страны Центральной Азии на фоне его избытка на внутреннем рынке (он образовался после завершения уборочной кампании в большинстве регионов РФ), сообщает Reuters. По информации агентства, объем отгрузок вырос до 427 тысяч тонн с 371 тысячи тонн в августе. Особенно заметно увеличились поставки в Казахстан: с 28 тысяч до 77 тысяч тонн, а в Узбекистан после отсутствия августовских поставок отправили около 26 тысяч тонн. Интересно, что планы по экспорту 3 млн тонн в месяц почти дотягивают до уровня экспорта ДТ из РФ до ударов по НПЗ (тогда Россия экспортировала более 40 млн тонн в год). А окончание договоренностей с американцами в апреле соответствует началу полевых работ в стране, когда потребление дизельного топлива опять вырастет.

Конечно, все эти планы – 3 млн тонн в месяц – возможны только при прекращении ударов по российским НПЗ. Как известно, Зеленский выполнять эту просьбу Трампа отказывался уже шесть раз. Главный вопрос: готовы ли США ограничить доступ украинских военных к данным их спутниковой разведки? Ведь только из-за них эти атаки нередко становятся успешными. Или кто-то думает, что украинская земля нарожала вдруг целый выводок Королевых с Капицами?

Закамуфлированный ответ на этот вопрос можно увидеть в первом же заявлении Трампа о сделке: «Кроме того, в зависимости от состояния нефтеперерабатывающих заводов, Россия в короткие сроки поставит 3 млн т дизельного топлива». А от чего зависит состояние НПЗ России? Правильно. От отсутствия попаданий по ним украинских дронов. И, значит, они должны прекратиться.

Но можно было подождать субботней публикации Axios и прочитать там, что США грозят Украине остановкой разведданных, если удары по НПЗ продолжатся. «Зеленский неправильно оценивает ситуацию. Продолжая бить по НПЗ, он разрушает доброжелательное отношение, которое выстраивал с Трампом последние шесть месяцев», – заявил источник Axios.

Ну, а для недоверчивых специальный факт: ночные переговоры по Украине в Майами завершились раньше запланированного, сообщил журналист Алекс Рауфоглу. «Второго дня не будет». И произошло это после того, как представители США пригрозили украинской делегации прекратить передачу разведданных, если Киев продолжит игнорировать требования Трампа прекратить удары по НПЗ.

Украинцев тут даже жалко (нет). Каким же надо быть прекраснодушным дебилом, чтобы только представить себе, что для любого, даже не нынешнего, американского президента воображаемая «абстрактная демократия» где-то на краю их вселенной будет важнее цен на дизельное топливо для «наших замечательных фермеров» (это цитата Трампа). Только европейские Мерц и Макрон могут позволить переложить тяготы украинской войны на плечи собственного населения. Но европейские страны последние полвека росли в тепличных условиях за счет американского ядерного зонтика и дешевых российских энергоносителей. И им только предстоит столкнуться с суровой реальностью один на один.

Есть народная мудрость: умные учатся на чужих ошибках. Украина же даже не начала учиться на ошибках своих собственных. Украинцы же вместе с нами видели как