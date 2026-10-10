Победа на выборах дала властям Республики Сербской основание снова вынести на уровень Боснии и Герцеговины вопрос о сооружении газопровода для российского газа, который должен идти через Сербию. Об этом 10 октября сообщил Милорад Додик, возглавляющий правящую партию «Союз независимых социал-демократов».

По его мнению, нужно ещё раз попытаться уберечь Дейтонское соглашение, подписанное в 1995 году. Это, как он отметил, означает и снятие блокировки с инвестиционных проектов, в том числе газопровода. Додик напомнил, что уже 12 лет бошняцкая сторона не даёт проложить трубу из Сербии в Республику Сербскую.

Додик признал, что реализации мешает политическое противостояние между официальными Сараево и Баня-Лукой, которое длится много лет. Он заверил, что Республика Сербская готова подключиться к проекту при условии, что бошняцкие политики продемонстрируют готовность к диалогу.

29 сентября президент России Владимир Путин также пообещал, что интересы Республики Сербской будут отстаивать, в том числе в Совбезе ООН. По его словам, отношения Москвы и Белграда опираются на многолетнюю дружбу русских и сербов. Российская Федерация намерена и дальше вести политический диалог, экономическое сотрудничество, а также поддерживать культурные и гуманитарные связи.

В тот же день Додик заявил, что Республика Сербская против попыток заставить Боснию и Герцеговину ввести санкции против России. На встрече с Путиным он подчеркнул, насколько важно противостоять внешнему давлению, цель которого — изменить уже сложившуюся политическую позицию энтитета.

Лидер боснийских сербов Додик объявил о победе

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