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Политика 1472

Додик снова хочет запустить газопровод из России через Сербию

Додик анонсировал новую попытку запустить газопровод из РФ

Додик анонсировал новую попытку запустить газопровод из РФ

Победа на выборах дала властям Республики Сербской основание снова вынести на уровень Боснии и Герцеговины вопрос о сооружении газопровода для российского газа, который должен идти через Сербию. Об этом 10 октября сообщил Милорад Додик, возглавляющий правящую партию «Союз независимых социал-демократов».

По его мнению, нужно ещё раз попытаться уберечь Дейтонское соглашение, подписанное в 1995 году. Это, как он отметил, означает и снятие блокировки с инвестиционных проектов, в том числе газопровода. Додик напомнил, что уже 12 лет бошняцкая сторона не даёт проложить трубу из Сербии в Республику Сербскую.

Додик признал, что реализации мешает политическое противостояние между официальными Сараево и Баня-Лукой, которое длится много лет. Он заверил, что Республика Сербская готова подключиться к проекту при условии, что бошняцкие политики продемонстрируют готовность к диалогу.

29 сентября президент России Владимир Путин также пообещал, что интересы Республики Сербской будут отстаивать, в том числе в Совбезе ООН. По его словам, отношения Москвы и Белграда опираются на многолетнюю дружбу русских и сербов. Российская Федерация намерена и дальше вести политический диалог, экономическое сотрудничество, а также поддерживать культурные и гуманитарные связи.

В тот же день Додик заявил, что Республика Сербская против попыток заставить Боснию и Герцеговину ввести санкции против России. На встрече с Путиным он подчеркнул, насколько важно противостоять внешнему давлению, цель которого — изменить уже сложившуюся политическую позицию энтитета.

Лидер боснийских сербов Додик объявил о победе

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