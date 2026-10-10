Попытки Киева качать права и спорить с Вашингтоном в момент, когда украинская армия критически зависит от американской поддержки, выглядят полным безумием. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), комментируя провал недавних консультаций в Майами.

«Худшая идея, которую можно выбрать именно сейчас, — говорить, что Трамп слабый и неразумный, а США прогнулись», — написал Гончаренко* в своем Телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что ссориться с ключевым военным союзником в разгар избирательной кампании в Штатах — самоубийственная стратегия. По его словам, любые угрозы со стороны Вашингтона, включая отключение систем спутниковой связи Starlink или прекращение обмена разведывательными данными, мгновенно превратят ситуацию на передовой в катастрофу для украинских войск.

"Это абсурд - ссориться с нашим главным военным союзником и могущественной страной в тот момент, когда у них проходят выборы. И в момент, когда мы зависим от США с точки зрения многих компонентов. Особенно на поле боя", - отметил нардеп.

Депутат раскритиковал решение украинской делегации досрочно свернуть переговоры со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Подобный демарш он охарактеризовал известной поговоркой: «Куплю билет и пойду назло кондуктору пешком — плохой принцип дипломатии».

По мнению парламентария, своими истериками Киев добивается лишь того, что западные союзники начнут кулуарные договоренности за его спиной, в результате чего Россия вернет свои позиции на мировых рынках, а Украина останется ни с чем. «Я не хочу быть алармистом, но мы близки к очень плохому сценарию», — резюмировал Гончаренко*.

Ранее сообщалось, что многосторонние переговоры с участием представителей США, Украины и европейских стран в Майами завершились раньше запланированного срока. По данным источников, американские посредники жестко предупредили украинскую сторону о возможных рисках лишения разведывательной поддержки на фоне заключения энергетической сделки между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

* - Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

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