Экс-нардеп Новинский призвал Зеленского уйти в отставку

Бывший народный депутат и совладелец компании «Метинвест» Вадим Новинский после договорённостей Дональда Трампа и Владимира Путина выступил с призывом к Владимиру Зеленскому подать в отставку и передать всю полноту власти Верховной раде. Об этом он написал в соцсетях.

По его мнению, именно парламент, легитимность которого не вызывает сомнений, должен осознать ответственность перед народом, взять управление в свои руки и сформировать рабочую группу для переговоров с Россией о завершении войны и условиях мирного договора. Новинский подчёркивает, что такой диалог должен идти без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых партнёров.

Экс-парламентарий обвинил Зеленского в том, что тот отказался остановить войну в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле. Новинский утверждает, что переговорный процесс, к организации которого он также имел отношение, шёл по пути достижения важных компромиссов. Однако, по его словам, Зеленский выбрал войну. Теперь любые условия мира будут для Украины более тяжёлыми, чем те, что предлагались в Стамбуле.

Новинский также указал на последние события: договорённости Трампа и Путина, провал украинской делегации в Майами, резкие заявления украинского руководства в адрес США. По его оценке, Украина за годы войны потеряла миллионы граждан, территории и целые секторы экономики. Эти потери он называет безвозвратными, способными серьёзно сказаться на будущем народа. Продолжение боевых действий, предупреждает Новинский, обернётся для Украины полной утратой государственности и катастрофой для населения.

Ранее сообщалось, что, по данным Киевского международного института социологии, 69% украинцев готовы поддержать немедленное прекращение огня по текущей линии боевого соприкосновения без юридического признания утраченных территорий. При этом 75% опрошенных допускают переговоры с Россией уже сейчас.

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