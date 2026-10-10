Эксперт раскрыл истинные цели запуска ВСУ аэростатов над Россией

Кнутов: ВСУ запускают аэростаты над Россией для наведения и доставки дронов

Запуск украинских малоразмерных воздушных шаров вглубь российской территории преследует сразу несколько опасных военных целей. Об этом в комментарии для "АиФ" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«На Украине, видимо, пытаются применять воздушные шары для доставки дронов», — заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По словам специалиста, украинские формирования задействуют метеозонды по трем основным направлениям. Первый способ — это скрытная доставка беспилотников, когда дроны типа Hornet цепляют к шарам, доставляют в нужный район на высоте до пяти километров и отцепляют для ударов, например, по трассе «Новороссия». Второе направление связано с ведением радиотехнической разведки и фиксацией позиций российских систем противовоздушной обороны.

Третьим и наиболее технологичным вариантом стало использование аэростатов в качестве ретрансляторов связи. Ранее российские военные уже сбивали украинский шар, оснащенный терминалом Starlink, который поднялся на высоту более десяти километров.

«И получалось, что терминал связывался со спутником, который летает над Украиной, и одновременно шла передача на украинский БПЛА. В результате оператор с видеокамеры видел картинку так, будто он сам находится в беспилотнике», — пояснил Кнутов.

Эксперт добавил, что, несмотря на сложность обнаружения таких малозаметных объектов, российские военнослужащие успешно справляются с их уничтожением.

Накануне, 9 октября, над Ярославской областью были успешно ликвидированы разведывательные воздушные шары противника.

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