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Политика Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня 893

Еще одна страна выразила осуждение атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию

Египет осудил вопиющие атаки Йеменских хуситов на Саудовскую Аравию

Египет осудил вопиющие атаки Йеменских хуситов на Саудовскую Аравию
Фото: Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global look press

Египет выразил решительное осуждение в отношении сегодняшних атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов по Международному аэропорту Короля Халида в Эр-Рияде. 

Соответствующее заявление сделали представители Министерства иностранных дел Египта в социальной сети X (ранее Twitter).

В опубликованном министерством заявлении Египет выразил глубокое осуждение этих «вопиющих нападений», вопиющего нарушения международного права и пренебрежения безопасностью граждан, которое они влекут за собой.

В МИД Египта добавили, что Каир поддерживает Саудовскую Аравию в противостоянии этим атакам и поддерживает шаги, направленные на обеспечение безопасности и суверенитета королевства.

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Автор:
Иран Египет Саудовская Аравия
Сюжет:

Конфликт на Ближнем Востоке: Израиль, Ливан, Иран, Палестина - последние новости на сегодня