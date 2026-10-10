Еще одна страна выразила осуждение атак йеменских хуситов на Саудовскую Аравию

Египет выразил решительное осуждение в отношении сегодняшних атак поддерживаемых Ираном йеменских хуситов по Международному аэропорту Короля Халида в Эр-Рияде.

Соответствующее заявление сделали представители Министерства иностранных дел Египта в социальной сети X (ранее Twitter).

В опубликованном министерством заявлении Египет выразил глубокое осуждение этих «вопиющих нападений», вопиющего нарушения международного права и пренебрежения безопасностью граждан, которое они влекут за собой.

В МИД Египта добавили, что Каир поддерживает Саудовскую Аравию в противостоянии этим атакам и поддерживает шаги, направленные на обеспечение безопасности и суверенитета королевства.