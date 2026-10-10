«Это было быстро»: российское топливо попадет в США через трое суток

Первый танкер с российским дизельным топливом может уже двигаться к восточному побережью Соединенных Штатов и достигнет его через 48-72 часа. На это обратили внимание ведущие мировые эксперты по морской логистике и отслеживанию судов.

«Ну что ж, это было быстро. Windward уже отслеживает то, что выглядит как первый груз российского дизельного топлива, следующий к восточному побережью США, с ожидаемым прибытием через 48–72 часа», — написала главный рыночный редактор и старший аналитик компании Lloyd’s List Intelligence Мишель Виз Бокманн в своем аккаунте в социальной сети X.

Эту информацию подтвердили и другие профильные аналитические ресурсы. В частности, OSINT-агрегатор TheIntelFrog в своем аккаунте в социальной сети X со ссылкой на данные морского мониторинга уточнил подробности маршрута судна. «Минерва Зен» вышла из Санкт-Петербурга, Россия, 22 сентября, и, похоже, с самого начала направлялась к побережью США», — говорится в публикации. Эксперты подчеркивают, что столь оперативное прибытие судна свидетельствует о высокой степени готовности участников рынка к отмене американских ограничений.

Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления на митинге перед сторонниками в городе Сиракьюс в штате Нью-Йорк публично поблагодарил Россию за достигнутые договоренности. «Сегодня Россия согласилась поставить нам миллионы и миллионы баррелей нефти, и это дизельное топливо. Это то, что нам действительно нужно. Так что спасибо», — заявил американский лидер. Заявление было встречено бурными аплодисментами собравшихся.

Напомним, что телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным состоялся в пятницу вечером. По итогам беседы американский лидер объявил о поставках до трех миллионов тонн российского дизеля, причем 300 тысяч тонн Москва готова отправить немедленно, 500 тысяч — в ноябре и еще миллион — в последующий период. Минфин США незамедлительно выпустил временную генеральную лицензию, разрешающую ввоз и продажу российского топлива в Штатах до 7 апреля.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил журналистам, что Россия незамедлительно начинает снимать внутренние ограничения на экспорт дизельного топлива ранее запланированных сроков, планируя в перспективе довести объемы поставок до трех миллионов тонн в месяц.

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