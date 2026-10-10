В Сети призвали Зеленского подписать мир после слов о сделке РФ и США

Пользователи соцсети бурно отреагировали на заявление Владимира Зеленского, в котором он выразил недовольство решением США разрешить импорт российского дизельного топлива, пожаловался на массированные удары России и вновь обратился к Западу за помощью.

В дискуссии под постами Зеленского пользователи обвинили его в провоцировании ударов по российским НПЗ. Комментаторы напомнили, что американская администрация ранее просила не атаковать эти объекты во избежание хаоса на топливном рынке.

Звучат прямые призывы к подписанию мирного соглашения с Россией. Пользователи указывают на отсутствие последовательной линии в политике Киева и напоминают о невыполненном обещании по вступлению в НАТО.

Критике подверглась финансовая политика: комментаторы упомянули объем помощи в сотни миллиардов и сочли удары по нефтедобыче со стороны Киева подрывом интересов собственных спонсоров.

В качестве итога пользователи советуют главе киевского режима покинуть свой пост, чтобы страна могла восстановиться после затяжного конфликта. Отдельно подчеркивается парадокс: крупнейший союзник, США, закупает топливо у РФ.

Президент США Дональд Трамп призвал Украину перестать бить по российским предприятиям, производящим дизель. Он считает, что возникшие проблемы с поставками топлива на мировой рынок связаны не с ситуацией на Ближнем Востоке, а с российско-украинским конфликтом.

"Вам говорили не нападать на российские нефтяные объекты — вы все равно это делали. Так что идите к черту. Вы жаждали победы демократов на промежуточных выборах — ну что, доигрались?" — возмутился @MichaelScottMSF.

Лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Франция должна согласиться на поставки дизельного топлива из России, не обращая внимания на недовольство Зеленского, чтобы снизить цены в ЕС.

Мема: решение Путина о поставках дизеля США — жест для всего мира.

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