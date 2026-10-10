Иран сохранил ракетные заводы: Bloomberg раскрыл неудобную правду

Несмотря на многомесячные авиаудары США и Израиля, Ирану удалось сохранить заводы по производству ракет и беспилотников, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников агентства, Иран по-прежнему обладает достаточными запасами баллистических ракет и противокорабельных средств. Собеседники полагают, что в случае возобновления авиаударов со стороны Вашингтона Иран может перейти к стратегии асимметричной войны.

Такая оценка возможностей Ирана противоречит неоднократным заявлениям Трампа и его администрации. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отвергла эти оценки, заявив об уничтожении ядерного и оборонного потенциала страны.

Bloomberg напоминает, что Трамп взял паузу в крупных атаках до проведения промежуточных выборов в ноябре. Это затишье дает Ирану время на подготовку к новому витку боевых действий, «о неизбежности которого он знает».

Анализ Bloomberg Economics показал, что с 28 февраля Иран запустил более 4 тыс. крылатых ракет и не менее 2 тыс. баллистических ракет. Западные разведслужбы в июне оценивали запасы в три четверти от довоенного уровня.

Специалисты указывают на факторы, обеспечивающие устойчивость иранского ВПК. Среди них — относительная простота производства противокорабельных ракет и использование технологий производства старых китайских образцов.

Горы на юге страны являются естественными укрытиями для производственных мощностей. Это затрудняет их обнаружение и уничтожение с воздуха, что позволяет сохранять промышленный потенциал даже под ударами.

Ракетный фактор: что могли не учесть в Пентагоне, начиная войну с Ираном.

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