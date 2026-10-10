Истоник назвал дату визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Источник: Уиткофф и Кушнер могут приехать в Москву в ближайшие две недели

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер могут прибыть с визитом в Москву уже в ближайшие две недели. Об этом агентству ТАСС сообщил осведомленный источник.

«Такая вероятность, действительно, есть. Детали будут согласованы», — отметил источник, комментируя возможность того, что следующий визит состоится в течение пары недель.

Новая поездка американских представителей готовится на фоне резкой активизации контактов между Вашингтоном и Москвой. Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры обсудили масштабные поставки российского дизельного топлива на мировой рынок. Позднее вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что Россия незамедлительно приступает к снятию экспортных ограничений на топливо раньше изначально запланированных сроков.

Ранее эксперты предположили, что эмиссары американского лидера привезут в российскую столицу новые наработки и идеи, собранные после контактов с украинской стороной, чтобы попытаться совместить позиции сторон и свести их к единому знаменателю.

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