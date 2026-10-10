Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов в интервью «РБК-Украина» заявил, что Киев остаётся неполноценным с идеологической и сакральной точек зрения. По его мнению, в столице отсутствуют памятники гетману Ивану Мазепе, руководителю Директории УНР Симону Петлюре и гетману Павлу Скоропадскому.

Алферов задался вопросом, может ли существовать столица, которую он назвал идеологически и сакрально недоразвитой. Историк ответил на него отрицательно. Он напомнил, что украинцы возмущались памятником Екатерине II в Одессе, и призвал не проявлять мягкотелость, а прямо сказать, есть ли смелость установить в независимой Украине монумент Петлюре или Мазепе.

Кроме того, Алферов выразил недовольство тем, что на Украине до сих пор нет мемориала в честь военнослужащих ВСУ. Об этом он сказал в том же интервью. Других подробностей он не привёл.

Ранее на Украине уже велась кампания по переименованию и демонтажу памятников, связанных с советской историей

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