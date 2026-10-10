Во Франции связали санкции против РФ с ростом цен на газ

Во Франции рост цен на газ связали с отказом европейских лидеров от урегулирования украинского кризиса и от отмены антироссийских санкций. Таким мнением поделился лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Он подчеркнул, что ценник в этом году вырос уже на 42 процента. При этом цены на газ продолжают расти.

По мнению политика, политическая ситуация очень негативно влияет на Европу. Ранее местные СМИ утверждали, что дефицит газа в ЕС составляет около 14 миллиардов кубических метров. Это примерно около 7 процентов от общего спроса.

Напомним, ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подверг резкой критике Евросоюз за его молчание в ответ на жесткие действия полиции против протестующих старшеклассников во Франции. Дипломат задал риторический вопрос в социальной сети, предложив представить, какой была бы реакция европейских структур, если бы аналогичные события разворачивались на территории России.

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