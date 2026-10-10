Каллас выступила с дерзкой критикой в адрес Трампа

Руководство Европейского союза выразило крайнее недовольство решением Соединенных Штатов временно разрешить импорт российского дизельного топлива. В качестве ответной меры Брюссель намерен утвердить рекордный комплекс ограничительных мер. Об этом написала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас в своем аккаунте в социальной сети X.

«Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечит Москве еще больше доходов», — заявила Каллас.

По мнению еврочиновницы, подобный шаг со стороны Вашингтона якобы укрепит Россию в военном плане. Каллас подчеркнула, что сейчас категорически «не время ослаблять давление на Россию», и пообещала, что европейское сообщество «не будет этого делать».

Ожидается, что уже в понедельник, 12 октября, на встрече министров иностранных дел стран сообщества в Люксембурге будет официально принят новый, 22-й по счету пакет антироссийских рестрикций. В этот день «министры иностранных дел ЕС утвердят самый большой черный список в отношении России», нацеленный на военно-промышленный комплекс страны. Известно, что постоянные представители государств ЕС заблаговременно согласовали включение в санкционные списки свыше 1,5 тысячи юридических и физических лиц.

Ранее Вашингтон принял решение временно приостановить действие собственных ограничений на закупку российского дизеля, а также вторичных санкций на его реализацию на глобальном рынке, что вызвало резкое неприятие у Киева и Евросоюза.

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