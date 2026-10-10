Казнь Хасана: идея Хегсета о трансляции шокировала Пентагон

Заявление главы Пентагона Пита Хегсета о том, что казнь военного психиатра Нидала Хасана, виновного в массовом убийстве на базе Форт-Худ, будет публичной, застало военных чиновников США врасплох, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники. По их данным, Хегсет сообщил о замысле в эфире Real America's Voice, и многие в Пентагоне впервые услышали об идее сделать расстрел в Техасе публичным.

В рядах американских военных сразу возникли вопросы касательно термина «публичная казнь», поскольку в армии существуют строгие правила, определяющие круг лиц, которые могут наблюдать за приведением смертного приговора в исполнение. В этот список входят родственники осужденного и пострадавших, представители прессы и священник.

Согласно данным источников CNN, Пита Хегсет, исполняющий обязанности министра армии Адам Телле и помощник военного министра по связям с общественностью Шон Парнелл решили, что «публичная» казнь подразумевает ее трансляцию. После этого Пентагон официально сообщил журналистам, что расстрел будет показан в прямом эфире.

Президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что намерен принять решение о том, следует ли устраивать прямую видеотрансляцию казни Хасана. Впоследствии он сообщил, что решение о трансляции принималось без его участия, хотя он поддержал саму идею казни.

Нидал Хасан 5 ноября 2009 года открыл огонь из пистолета по безоружным сослуживцам в медицинском корпусе на базе Форт-Худ, где находились военные, готовящиеся к отправке в зону боевых действий. В результате нападения были убиты 13 человек, еще 32 получили ранения. При задержании преступник был ранен и остался парализован ниже пояса.

Это будет первый случай расстрела американского военного за 81 год. Предыдущую такую казнь провели 31 января 1945 года — тогда рядового осудили за дезертирство во Франции. Казнь назначена на 3 декабря 2026 года на территории военной базы Форт-Худ в Техасе.

Трамп открестился от решения публично транслировать казнь американского военного через расстрел.

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