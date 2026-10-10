В Берлине тысячи вышли на демонстрацию за отставку Мерца и мир с Россией

В Берлине тысячи человек вышли на массовую демонстрацию против курса властей ФРГ, участники призывают к отставке кабмина во главе с канцлером Фридрихом Мерцем и за мир с Россией, следует из прямой трансляции, которую ведет YouTube-канал Berlin Berlin TV. Организатором акции выступило надпартийное движение Projekt M1llion, в «Плане из 11 пунктов» которого содержится требование проведения досрочных выборов в бундестаг.

Демонстранты собрались у Бранденбургских ворот в центре Берлина, после чего маршем под барабанный бой направились в сторону площади Александерплатц. В колонне видны национальные немецкие флаги, светло-голубые знамена с голубем мира и российские триколоры.

Надписи на плакатах гласят: «Это правительство — позор для Германии» и «Хватит! Фридрих Мерц должен уйти в отставку!». Развернуты транспаранты с призывами к нормализации отношений с Россией — «Frieden mit Russland», а также плакаты с триколорами России, Украины и Германии под лозунгом «Дружба = Freundschaft».

Издание Tagesspiegel сообщает, что участники также показали транспарант с исторической фотографией из Берлина 1945 года и надписью «Никогда больше не стрелять в русских». Безопасность акции обеспечивают многочисленные сотрудники полиции, перекрыты несколько центральных улиц, информации о серьезных инцидентах или задержаниях не поступало.

В «Плане из 11 пунктов» Projekt M1llion, помимо отставки кабмина и досрочных выборов, заявлены требования реформы избирательной системы по швейцарскому образцу, отмены налога на CO2 и обязательных сборов за телерадиовещание, а также «жесткая ответственность для политиков».

Более 360 тысяч человек в Германии приняли участие в демонстрациях, приуроченных к Первомаю, сообщило Объединение немецких профсоюзов (DGB), часть демонстрантов требовала отставки канцлера Фридриха Мерца. На первомайском митинге в Нюрнберге председатель DGB Ясмин Фахими осудила попытки возложить на рабочих вину за кризис и раскритиковала возможную отмену восьмичасового рабочего дня и сокращение пенсионных выплат.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности, где на акции напротив зала участница держала плакат с надписями «Мерц равно Таурус равно война с Россией» и вопросом о легитимности президента Украины; собеседница агентства заявила, что «народ категорически не хочет войны» и участие в демонстрациях — способ это показать.

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