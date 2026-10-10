Киевские мосты укрыли сетками из разных материалов

В Киеве для защиты мостов стали применять сетчатые заграждения. Снимки появились в Telegram-канале «Блокнот пропагандиста». Очевидцы, проезжая по переправе, обратили внимание на необычную конструкцию. На фотографиях видно, что сооружение обтянули сеткой, сшитой из разнородных кусков материала.

Ранее военный эксперт Андрей Колесник заявлял, что подобные лёгкие сети не дадут эффекта против российских реактивных «Гераней». По его мнению, это скорее имитация защиты. Также сообщалось, что на Северном мосту в Киеве уже устанавливали антидроновые сетки после удара.

В октябре бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан заранее закупить лекарства на несколько месяцев. Он предупредил о возможных проблемах с поставками медикаментов. Кроме того, Кулеба предсказал отключения электроэнергии и отопления.

Напомним, в Киеве уже фиксировались перебои с интернетом и светом, останавливался электротранспорт и метро, а мэр Виталий Кличко сообщал о проблемах с водоснабжением. «Укрэнерго» вводила графики почасовых отключений, «ДТЭК» предупреждал об экстренных мерах. Волонтёр Тарас Чмут также предупреждал, что зима может стать тяжелее предыдущей, и советовал киевлянам рассмотреть переезд за город.

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