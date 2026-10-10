Киевское метро снова заработало

Киевский метрополитен возобновил работу после остановки из-за перебоев с электроснабжением. При этом поезда пока курсируют с увеличенными интервалами, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ранее городские власти объявили о приостановке движения на всех линиях метро. Из-за падения напряжения в сети также остановили эскалаторы.

Это уже не первый подобный сбой за последние дни. 8 октября мэрия Киева сообщала об остановке поездов из-за отсутствия напряжения.

Днем ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о перебоях с подачей электричества и воды в жилые дома после взрывов. Из-за проблем с энергоснабжением частично обесточились насосные станции водопровода.