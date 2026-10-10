КНДР готовит жесткий ответ на доклад США о рабстве

Правозащитная политика США в отношении КНДР станет одним из приоритетных объектов максимально жестких ответных мер Пхеньяна, говорится в заявлении представителя МИД КНДР, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

В ведомстве осудили опубликованный Госдепартаментом США доклад о торговле людьми за 2026 год и назвали его серьезной политической провокацией. В МИД указали, что Вашингтон использует тему прав человека как инструмент давления на КНДР и вмешательства в ее внутренние дела.

В заявлении также отмечается, что политика США является одной из основных причин, по которым КНДР намерена уделять еще больше внимания наращиванию своего потенциала для защиты государственного суверенитета.

Официальный Пхеньян подчеркнул, что не рассматривает публикацию американского доклада как ежегодное и формальное действие по привычке. Власти расценивают ее как безусловное и неизменное продолжение враждебной политики против КНДР.

МИД республики указал, что кампания США по правам человека серьезно угрожает суверенным правам государства и интересам его граждан наряду с другими враждебными действиями.

В докладе Госдепартамента США, на который отреагировал Пхеньян, утверждалось, что на территории Российской Федерации находятся «северокорейские» лагеря. В них, по данным американских властей, привлечены к труду десятки тысяч рабочих из КНДР.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что в России и Китае к принудительному труду привлечены примерно 50–80 тысяч северокорейцев. В Госдепе поместили Китай и Россию на третий, самый низкий уровень борьбы с рабским трудом.

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