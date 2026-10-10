КНР и ЕС: процесс снятия экспортных санкций стартовал в Пекине

Министерство коммерции КНР сообщило, что делегации Китая и Евросоюза договорились запустить процесс взаимного исключения предприятий из санкционных списков в сфере экспортного контроля по итогам консультаций 8–9 октября в Пекине. В переговорах участвовали министр коммерции КНР Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Марош Шефчович; стороны подтвердили готовность решать вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек поставок.

Механизм реализации согласованных шагов будет опираться на действующий формат торгово‑инвестиционных консультаций, позволяющий координировать стратегии и оперативно снимать технические барьеры. Отдельное внимание уделено вопросам выдачи разрешений КНР на товары двойного назначения: Евросоюз подтвердил намерение содействовать прогрессу в этой сфере, что может ускорить согласование отдельных экспортных заявок и снизить административную нагрузку на компании.

Параллельно стороны прорабатывают пакет мер по упрощению процедур в области торговли продукцией, попадающей под экспортный контроль. Речь идёт о стандартизации требований к документации, сокращении сроков рассмотрения заявок и внедрении цифровых платформ для обмена верифицированными данными между регуляторами. По оценкам отраслевых ассоциаций, эти шаги способны сократить время оформления экспортных лицензий на 30–40% уже в первом квартале следующего года.

Динамика товарооборота между КНР и ЕС подчёркивает актуальность мер: за первые девять месяцев 2026 года объём взаимной торговли достиг 612 млрд евро, при этом доля продукции, подпадающей под экспортный контроль, составила около 18% от общего объёма. В структуре поставок значительную часть занимают полупроводники, промышленное оборудование и компоненты для возобновляемой энергетики. Снижение регуляторных барьеров может дополнительно стимулировать рост этих сегментов и укрепить устойчивость производственных цепочек.

Эксперты отраслевых аналитических центров отмечают, что переход от деклараций к практическим шагам потребует согласования национальных правовых режимов и внедрения единых критериев оценки рисков. Ключевым индикатором прогресса станет публикация первых перечней компаний, исключённых из санкционных списков, и запуск пилотных цифровых сервисов по обмену регуляторной информацией.

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