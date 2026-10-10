Кобахидзе: отказ Грузии от санкций против России себя оправдал

Ираклий Кобахидзе, возглавляющий грузинское правительство, оценил как верный шаг отказ Тбилиси вводить санкции в отношении России.

По его мнению, это был разумный и практичный выбор. Свою позицию политик изложил представителям прессы.

Кобахидзе сказал, что теперь вновь подтверждается: тогда кабинет принял абсолютно взвешенное, прагматичное и правильное решение, у которого не было альтернатив.

Так он отреагировал на просьбу прокомментировать снятие американских ограничений на поставки российского дизельного топлива. Премьер напомнил, что в своё время отказ Грузии от присоединения к санкциям вызвал масштабную критику.

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