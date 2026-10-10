Kyiv Independent: США возложили вину за тупик в урегулировании на Зеленского

Американская сторона во время недавних консультаций с украинскими представителями в Майами открыто указала на Владимира Зеленского как на главного виновника отсутствия прогресса в урегулировании конфликта. Об этом сообщает украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на осведомленных украинских чиновников.

«Американские переговорщики представили этот вопрос иначе во время переговоров, возложив ответственность за тупиковую ситуацию на Зеленского, поскольку он отказался прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам», — пишет издание Kyiv Independent.

Подобная жесткая позиция Вашингтона стала одной из причин того, что запланированные на 9 и 10 октября переговоры завершились досрочно. Ситуация усугубилась на фоне объявления президентом США Дональдом Трампом о заключении крупной энергетической сделки с Россией по поставкам дизельного топлива для стабилизации американского рынка.

Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, украинские войска начали целенаправленно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в безуспешных попытках подорвать экономику страны, на что Москва была вынуждена давать зеркальные ответы, поражая критически важные для киевского режима объекты.

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