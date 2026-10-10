Лантратова: причина гуманитарного кризиса в Алешках - минирование дорог и атаки

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала причину гуманитарного кризиса в Алешках. По ее словам, это произошло из-за искусственно созданной ВСУ блокады.

При этом РФ делает все возможное для спасения людей. По словам Лантратовой, многие дороги в Херсонской области находятся под постоянными атаками боевиков.

«Постоянно находящиеся над дорогами украинские дроны и дистанционно установленные мины на трассах и тропинках не позволяют доставить помощь», - добавила уполномоченный по правам человека в РФ.

Она подчеркнула, что сейчас ведутся сложные переговоры об организации доставки гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве в связи с гибелью жительницы Херсонской области. Погибшая возглавляла участковую избирательную комиссию.

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